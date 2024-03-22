Атака на Запорожье: в ОВА сообщили о погибшем

В результате атаки на Запорожье есть погибший, раненые и пропавшие без вести. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам главы администрации, есть погибший, предварительно - восемь раненых и по меньшей мере двое пропавших без вести.

"Четыре дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Таковы последствия двух вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья" , - отмечает Федоров.

В общей сложности значительно повреждено 10 частных домов и более 35 многоэтажек. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС.

Через несколько часов враг выпустил по Запорожье почти 20 ракет. Целил по критической инфраструктуре, добавил руководитель ОВА.