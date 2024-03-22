Атака на Запоріжжя: в ОВА повідомили про загиблого

Внаслідок атаки на Запоріжжя є загиблий, поранені й зниклі безвісти. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами голови адміністрації, є загиблий, попередньо - вісім поранених і щонайменше двоє зниклих безвісти.

"Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Такими є наслідки двох ворожих ракетних ударів тільки по одній з вулиць Запоріжжя" , - зазначає Федоров.

Загалом значно пошкоджено 10 приватних будинків і понад 35 багатоповерхівок. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. Цілив по критичній інфраструктурі, додав керівник ОВА.