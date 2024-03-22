В Хмельницкой области возросло количество погибших от атаки РФ
В Хмельницкой области от массированного удара России погибли два человека, пятеро получили ранения.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Одного человека спасли из-под завалов.
"Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована, предоставляется нужная помощь", – сообщили в ОВА.
Ранее сообщалось об одном погибшем человеке в Хмельницкой области. Ночью в области атаковали объекты инфраструктуры, некоторые населенные пункты обесточены.