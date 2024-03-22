У Хмельницькій області зросла кількість загиблих від атаки РФ
У Хмельницькій області від масованого удару Росії загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.
Водночас одну людину врятували з-під завалів.
"З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", – повідомили в ОВА.
Раніше повідомлялося про одну загиблу людину на Хмельниччині. Уночі в області атакували об'єкти інфраструктури, деякі населені пункти знеструмлені.