Close button

У Хмельницькій області зросла кількість загиблих від атаки РФ

У Хмельницькій області зросла кількість загиблих від атаки РФ
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У Хмельницькій області від масованого удару Росії загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомили﻿ в Хмельницькій ОВА.

Водночас одну людину врятували з-під завалів.

"З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано, надається потрібна допомога", – повідомили в ОВА.

Раніше повідомлялося про одну загиблу людину на Хмельниччині. Уночі в області атакували об'єкти інфраструктури, деякі населені пункти знеструмлені.

Новини

Популярні теми форуму

analytics