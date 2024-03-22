В Нафтогазе сообщили о повреждениях в результате обстрелов РФ

Объекты Группы Нафтогаз получили повреждения из-за российской массированной атаки в ночь на 22 марта, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Группы.

"Этой ночью враг совершил очередную атаку – одну из самых масштабных – на энергетическую систему Украины. Есть повреждения, в том числе и на объектах Группы Нафтогаз. На этот раз среди наших сотрудников, к счастью, никто не пострадал" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на части обесточенных объектов уже возобновлены поставки электроэнергии. Специалисты компании также работают над восстановлением поврежденных газовых сетей.