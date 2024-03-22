В Нафтогазі повідомили про пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Об'єкти Групи Нафтогаз зазнали пошкоджень через російську масовану атаку в ніч на 22 березня, постраждалих немає. Про це повідомила﻿ пресслужба Групи.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку – одну з наймасштабніших – на енергетичну систему України. Є пошкодження, зокрема й на об’єктах Групи Нафтогаз. Цього разу серед наших співробітників, на щастя, ніхто не постраждав" , - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на частині знеструмлених об’єктів вже відновлено постачання електроенергії. Спеціалісти компанії також працюють над відновленням пошкоджених газових мереж.