На ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования, несмотря на повреждения
На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования", - говорится в сообщении.
Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.
Напомним:
В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.
В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.
В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.