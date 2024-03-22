На ДніпроГЕС вдалося запустити частину обладнання, попри пошкодження

На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання" , - йдеться у повідомленні.

Однак електроенергію станція поки не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.

Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.