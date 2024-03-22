Ермак: Благодаря Катару удалось вернуть еще девять украинских детей
В пятницу команда Bring Kids Back UA встретила пятерых детей, которых похитила Россия: четверо из них - из детских домов, в возрасте от 3 до 10 лет и одна 12-летняя девочка. Еще четыре ребенка ранее вернулись с временно оккупированных территорий, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.
Дети, которые вернулись с оккупированных территорий, уже посетили Центр защиты прав ребенка. Там они рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых стали.
Известно, что детей заставляли ходить в российские школы, в которых рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.
Ермак отметил, что международная коалиция за возвращение украинских детей работает и поблагодарил Катар за посредничество.
Предыстория:
- Российские власти разработали целую систему "перевоспитания" похищенных из Украины детей, пытается сформировать у них "российскую идентичность", убеждает, что их родители умерли и считает их "потенциальными террористами".
- Палата представителей Конгресса США 20 марта одобрила двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение Россией украинских детей.