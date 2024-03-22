Єрмак: Завдяки Катару вдалося повернути ще дев'ятьох українських дітей
У п'ятницю команда Bring Kids Back UA зустріла п'ятьох дітей, яких викрала Росія: четверо з них – із дитячих будинків, віком від 3 до 10 років та одна 12-річна дівчинка. Ще чотири дитини раніше повернулися з тимчасово окупованих територій, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.
Діти, які повернулися з окупованих територій, вже відвідали Центр захисту прав дитини. Там вони розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких стали.
Відомо, що дітей змушували ходити в російські школи, у яких розповідали, що немає самостійної держави Україна.
Єрмак зазначив, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює та подякував Катару за посередництво.
Передісторія:
- Російська влада розробила цілу систему "перевиховання" викрадених з України дітей, намагається сформувати в них "російську ідентичність", переконує, що їхні батьки померли і вважає їх "потенційними терористами".
- Палата представників Конгресу США 20 березня схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.