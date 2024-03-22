Медведев уже предположил, что к теракту может быть причастна Украина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если будет установлено, что это террористы киевского режима" то они должны быть "безжалостно уничтожены, как террористы", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Медведев в Telegram.

По его словам, террористы понимают только террор в ответ. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям - тотальные казни террористов и репрессии против их семей.

Медведев сказал, что это "мировой опыт".

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.

Смерть за смерть"

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