Медведєв вже припустив, що до теракту може бути причетна Україна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму" то вони мають бути "безжально знищені, як терористи", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Медведєв в Telegram.

За його словами, терористи розуміють лише терор у відповідь. Жодні суди та розслідування не допоможуть, якщо силі не протиставити силу, а смертям – тотальні страти терористів та репресії проти їхніх сімей.

Медведєв сказав, що це "світовий досвід".

"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені, як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння.

Смерть за смерть"

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