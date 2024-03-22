Медведєв вже припустив, що до теракту може бути причетна Україна
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму" то вони мають бути "безжально знищені, як терористи", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Медведєв в Telegram.
За його словами, терористи розуміють лише терор у відповідь. Жодні суди та розслідування не допоможуть, якщо силі не протиставити силу, а смертям – тотальні страти терористів та репресії проти їхніх сімей.
Медведєв сказав, що це "світовий досвід".
"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені, як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння.
Смерть за смерть"
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 40 людей загинуло, 130 постраждали.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.
- Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.