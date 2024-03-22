В легионе "Свобода России" назвали виновного в теракте в Подмосковье

Легион "Свобода России" обнародовал заявление в котором обвинил в произошедшем в Подмосковье теракте "террористический режим Путина", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении легиона "Свобода России" в Telegram.

"В произошедшей сегодня в Москве трагедии мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией" , — сказано в сообщении.

По их информации, теракт готовился, его медийное освещение тоже.

В Легионе также отметили, что не воюют с мирными россиянами:

"Рязанский сахар" — метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу".

Напомним, в городе Красногорске Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, однако их точное количество пока неизвестно. РосСМИ пишут о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться до 6 200 человек (именно столько зрителей вмещает большой концертный зал). В здании бушует пожар, начала разрушаться крыша.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что нападение в Подмосковье является сознательной провокацией режима хозяина Кремля Владимира Путина, о которой предупреждало международное сообщество.