У легіоні "Свобода Росії" назвали винного у теракті в Підмосков'ї

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, "терористичний режим Путіна", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії" у Telegram.

"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією" , — сказано у повідомленні.

За їхньою інформацією, теракт готувався, його медійне висвітлення теж.

У Легіоні також наголосили, що не воюють з мирними росіянами:

"Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу".

Нагадаємо, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, проте їх точна кількість наразі невідома. РосЗМІ пишуть про щонайменше 40 загиблих та понад 100 поранених. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати до 6 200 осіб (саме стільки глядачів вміщає великий концертний зал). В будівлі вирує пожежа, почав руйнуватися дах.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що напад у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму господаря Кремля Володимира Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.