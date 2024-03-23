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Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты
Фото: twitter.com/DefenceU

Силы украинских ПВО уничтожили 31 российский "Шахед" ночью на 23 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По данным военных, противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области и 34 ударными БпЛА типа Shahed.

Беспилотники запускали из российской Курской области и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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