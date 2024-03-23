Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже всі збиті

Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За даними військових, противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині та 34 ударними БпЛА типу Shahed.

Безпілотники запускали з російської Курської області та мису Чауда в окупованому Криму.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.