ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских солдат и 12 танков

С начала войны Силы обороны в общей сложности "пакетизировали" почти 436 тысяч нападающих, сообщает Деловая столица.

Оперативные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 435 760 (+1050) человек,

танков ‒ 6 852 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13 130 (+19) ед,

артиллерийских систем — 108 11 (+36) ед,

РСЗО — 1018 ед,

средства ПВО ‒ 723 ед,

самолетов — 347 ед,

вертолетов — 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 463 (+75),

крылатые ракеты ‒ 1 992 (+39),

корабли /катера ‒ 26 ед,

подлодки — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14 344 (+57) ед,

специальная техника ‒ 1 768 (+19)

Данные уточняются.