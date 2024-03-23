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ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских солдат и 12 танков

ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских солдат и 12 танков
Фото: Генштаб ВСУ

С начала войны Силы обороны в общей сложности "пакетизировали" почти 436 тысяч нападающих, сообщает Деловая столица.

Оперативные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 435 760 (+1050) человек,
  • танков ‒ 6 852 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 130 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 108 11 (+36) ед,
  • РСЗО — 1018 ед,
  • средства ПВО ‒ 723 ед,
  • самолетов — 347 ед,
  • вертолетов — 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 463 (+75),
  • крылатые ракеты ‒ 1 992 (+39),
  • корабли /катера ‒ 26 ед,
  • подлодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 344 (+57) ед,
  • специальная техника ‒ 1 768 (+19)

Данные уточняются.

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