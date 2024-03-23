ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских солдат и 12 танков
С начала войны Силы обороны в общей сложности "пакетизировали" почти 436 тысяч нападающих, сообщает Деловая столица.
Оперативные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 435 760 (+1050) человек,
- танков ‒ 6 852 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 130 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 108 11 (+36) ед,
- РСЗО — 1018 ед,
- средства ПВО ‒ 723 ед,
- самолетов — 347 ед,
- вертолетов — 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 463 (+75),
- крылатые ракеты ‒ 1 992 (+39),
- корабли /катера ‒ 26 ед,
- подлодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14 344 (+57) ед,
- специальная техника ‒ 1 768 (+19)
Данные уточняются.