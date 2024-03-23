ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських солдатів та 12 танків
З початку війни Сили оборони загалом "пакетизували" майже 436 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.
Оперативні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 435 760 (+1050) осіб,
- танків ‒ 6 852 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 130 (+19) од,
- артилерійських систем - 108 11 (+36) од,
- РСЗВ - 1018 од,
- засоби ППО ‒ 723 од,
- літаків - 347 од,
- гелікоптерів - 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8 463 (+75),
- крилаті ракети ‒ 1 992 (+39),
- кораблі /катери ‒ 26 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 344 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 768 (+19)
Дані уточнюються.