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ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських солдатів та 12 танків

ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських солдатів та 12 танків
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку війни Сили оборони загалом "пакетизували" майже 436 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.

Оперативні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 435 760 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6 852 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 130 (+19) од,
  • артилерійських систем - 108 11 (+36) од,
  • РСЗВ - 1018 од,
  • засоби ППО ‒ 723 од,
  • літаків - 347 од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8 463 (+75),
  • крилаті ракети ‒ 1 992 (+39),
  • кораблі /катери ‒ 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 344 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 768 (+19)

Дані уточнюються.

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