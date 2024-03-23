ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських солдатів та 12 танків

З початку війни Сили оборони загалом "пакетизували" майже 436 тисяч нападників, повідомляє Ділова столиця.

Оперативні дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 435 760 (+1050) осіб,

танків ‒ 6 852 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 130 (+19) од,

артилерійських систем - 108 11 (+36) од,

РСЗВ - 1018 од,

засоби ППО ‒ 723 од,

літаків - 347 од,

гелікоптерів - 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8 463 (+75),

крилаті ракети ‒ 1 992 (+39),

кораблі /катери ‒ 26 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 344 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1 768 (+19)

Дані уточнюються.