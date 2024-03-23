Путину доложили о задержании 11 подозреваемых в теракте в Подмосковье
Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые якобы участвовали в теракте в подмосковном "Крокусе". Также стало известно, что США действительно предупреждали Россию о подготовке терактов в Москве, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Кремль, которого цитирует "РИА Новости".
Отмечается, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, якобы непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".
Telegram-каналы опубликовали фото одного из задержанных. По предварительным данным, речь идет о 19-летнем уроженце Душанбе Мухаммадсобире Файзове.
Сообщается, что при задержании он получил ранение в левый глаз, сейчас его оперируют.
Четырех людей якобы задержали в Брянской области "недалеко от границы с Украиной".
Тем временем известно, что погибли 93 человека, это число может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
СМИ со ссылкой на российские спецслужбы подтвердили, что информация от США о подготовке терактов в Москве поступала.
Позже в ФСБ заявили, что после совершения теракта преступники "намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".
- В Главном управлении разведки говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.