Путіну доповіли про затримання 11 підозрюваних у теракті в Підмосков'ї

Глава ФСБ доповів Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, які нібито брали участь у теракті в підмосковському "Крокусі". Також стало відомо, що США дійсно попереджали Росію про підготовку терактів у Москві, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Кремль, якого цитує "РИА Новости".

Зазначається, що глава ФСБ Олександр Бортніков доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема всіх чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь у теракті в "Крокусі".

Telegram-канали опублікували фото одного із затриманих. За попередніми даними, йдеться про 19-річного уродженця Душанбе Мухаммадсобіра Файзова.

Повідомляється, що під час затримання він дістав поранення в ліве око, зараз його оперують.

Чотирьох людей нібито затримали в Брянській області "недалеко від кордону з Україною".

Тим часом відомо, що загинули 93 особи, це число може зрости. За попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

ЗМІ з посиланням на російські спецслужби підтвердили, що інформація від США про підготовку терактів у Москві надходила.

Пізніше у ФСБ заявили, що після скоєння теракту злочинці "мали намір перейти російсько-український кордон, мали відповідні контакти на українській стороні".

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