Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк планирует обновить правила перевода средств без открытия счета

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

В частности, с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемым путем перевода средств без открытие счета.

Более детально - на официальном сайте﻿ НБУ.

2. В ГБР отозвали претензии к Spotbank

Правоохранители не усматривают нарушений законодательства в деятельности Sportbank (ООО Дивотек и ООО ДТ-Нетворк) и его основателей.

Адвокатами банка был отправлен запрос в Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис Генерального прокурора с просьбой разъяснить, осуществляется ли досудебное расследование относительно Sportbank в каком-либо криминальном деле. В ответ ГБР сообщило, что проверка причастности Sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в пределах расследования относительно других лиц.

Также ГБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности бывшего и действующего бенефициаров компаний-основателей финансового учреждения – предпринимателей Никиты Измайлова и Андрея Савченко.

В свою очередь Офис Генерального прокурора в ответе адвокатам банка на запрос сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мероприятий криминально-правового характера и наличие каких-либо криминальных дел по ТОВ Дивотек и ТОВ ДТ-Нетворк.

3. Ощадбанк продлил срок действия всех своих платежных карт

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте﻿ банка. Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых закончился, начиная с февраля 2022 года. В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно функционировать: ими можно будет рассчитаться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д.

4. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу четыре банка повысили процентные ставки по депозитам – как в гривне, так и в иностранной валюте. Таким образом банки пытаются сбалансировать свой депозитный портфель в разных валютах и привлечь новых клиентов.

РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 15,50% годовых.

Также РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,40 до 1,50% годовых.

Банк инвестиций и сбережений (БИС) повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев с 15,25 до 15,75% годовых.

Юнекс банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,5 сразу до 17% годовых.

Коминвестбанк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,14 до 2,22% годовых.

5. Банки меняют тарифы по картам

Monobank сообщил, что комиссия в размере 0,9% за переводы собственных средств на карты небанковских учреждений, таких, как NovaPay, начнут брать с 1 апреля 2024 года.

С 19 апреля 2024 года Пиреус Банк вносит изменения в тарифы по своим картам в плане комиссии за снятие наличных в банкоматах Ощадбанка, а именно: теперь комиссия за снятие наличных в банкоматах Ощадбанка будет такой же, как и в банкоматах любых других банков для каждого конкретного пакета услуг.

С 22 апреля 2024 года Izibank вводит комиссию:

- за перевыпуск виртуальной карты: не тарифицируется (бесплатно) – 3 карты, далее – 75 грн;

- за обслуживание неактивных счетов: не тарифицируется – 3 месяца, далее – 50 грн.