Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк планує оновити правила переказу коштів без відкриття рахунку

Національний банк пропонує для громадського обговорення зміни організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні.

Зокрема, з метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку у національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.



Більш детально - на офіційному сайті НБУ.

2. У ДБР відкликали претензії до Spotbank

Правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності Sportbank (ТОВ Дивотек та ТОВ ДТ-Нетворк) та його засновників.

Адвокатами банку було надіслано запит до Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора з проханням роз'яснити, чи здійснюється досудове розслідування щодо Sportbank у будь-якій кримінальній справі. У відповідь ДБР повідомило, що перевірка причетності Sportbank до можливого скоєння злочинів справді проводилася, але в межах розслідування щодо інших осіб.

Також ДБР повідомляє про відсутність доказів протиправної діяльності колишнього та чинного бенефіціарів компаній-засновників фінансової установи – підприємців Микити Ізмайлова та Андрія Савченка.

У свою чергу Офіс Генерального прокурора у відповіді адвокатам банку на запит повідомив про відсутність у Єдиному реєстрі досудових розслідувань інформації про застосування заходів кримінально-правового характеру та наявність будь-яких кримінальних справ щодо ТОВ Дивотек та ТОВ ДТ-Нетворк.

3. Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток

У зв'язку з військовим становищем Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті банку. Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно функціонувати: ними можна буде розрахуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку у банкоматах тощо.

4. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня відразу чотири банки підвищили відсоткові ставки за депозитами – як у гривні, так і в іноземній валюті. Таким чином банки намагаються збалансувати свій депозитний портфель у різних валютах та залучити нових клієнтів.

РВС Банк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 15,50% річних.

Також РВС Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 6 місяців з 1,40 до 1,50% річних.

Банк інвестицій та заощаджень (ВІС) підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців з 15,25 до 15,75% річних.

Юнекс банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,5 одразу до 17% річних.

Комінвестбанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2,14 до 2,22% річних.

5. Банки змінюють тарифи за картками

Monobank повідомив, що комісія у розмірі 0,9% за перекази власних коштів на картки небанківських установ, таких як NovaPay, почнуть брати з 1 квітня 2024 року.

З 19 квітня 2024 року Піреус Банк вносить зміни до тарифів за своїми картами у плані комісії за зняття готівки в банкоматах Ощадбанку, а саме: тепер комісія за зняття готівки у банкоматах Ощадбанку буде такою самою, як і в банкоматах будь-яких інших банків для кожного конкретного пакету. послуг.

З 22 квітня 2024 року Izibank запроваджує комісію:

- за перевипуск віртуальної картки: не тарифікується (безкоштовно) – 3 картки, далі – 75 грн;

- за обслуговування неактивних рахунків: не тарифікується – 3 місяці, далі – 50 грн.