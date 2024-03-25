Ночная атака на юг: в Силах обороны рассказали детали

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки россиян в ночь на 25 марта, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

По словам Гуменюк, атака россиян была сосредоточена на Одесской и Николаевской областях. Перед ударом дронов враг выпустил радиолокационную ракету. Так россияне пытались обезвредить способность ПВО.

"Перед заходом на удар дронов, враг работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31П. Возможно, уничтожена в воздухе. Данные проверяются" , - заявила Гуменюк.

Также пресс-секретарь рассказала о боевой работе на юге Украины.

"Полтора часа длилась боевая работа. На следующих заходах дронов из Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. По 4 дрона уничтожены в Одесской и Николаевской областях" , - сказала Гуменюк.

Обломками сбитого дрона в жилом квартале Николаева, по словам Гуменюк, повреждено двухэтажное здание, 11 пострадавших, им оказана медицинская помощь. 3 человека, по предварительным данным, в госпитализации.