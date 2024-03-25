Нічна атака на південь: у Силах оборони розповіли деталі

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки росіян у ніч на 25 березня, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

За словами Гуменюк, атака росіян зосереджувалась на Одеській та Миколаївській областях. Перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету. Так росіяни намагалися знешкодити спроможність ППО.

"Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо знищена у повітрі. Дані перевіряються" , - заявила Гуменюк.

Також речниця розповіла про бойову роботу на півдні України.

"Півтори години тривала бойова робота. На наступних заходах дронів з Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. По 4 дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях" , - сказала Гуменюк.

Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва, за словами Гуменюк, пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. 3 людини, за попередніми даними, в госпіталізації.