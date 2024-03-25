В Николаевской ОВА сообщили об 11 пострадавших из-за атаки "шахедами"

В ночь на 25 марта в пределах Николаевской области силы ПВО уничтожили четыре дрона Shahed-131/136. В Николаеве в результате падения обломков пострадали люди, также есть повреждения. Об этом говорится в сообщении﻿ главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

«Во время боевой работы сил противовоздушной работы, обломки сбитого БпЛА типа Shahed-131/136 упали на территорию частного сектора и привели к возгоранию жилого дома и двух легковых автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован… Также повреждены частные дома рядом» , – написал Ким.

По его словам, 11 человек получили ранения. Из них девятерым помогли на месте, двоих госпитализировали.

В Николаевском районе из-за атаки БПЛА загорелся огонь на территории энергообъекта. Пламя оперативно ликвидировали.

Кроме того, Ким сообщил, что 24 марта россияне пять раз обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады.