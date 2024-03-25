У Миколаївській ОВА повідомили про 11 постраждалих внаслідок атаки "шахедами"

У ніч на 25 березня в межах Миколаївської області сили ППО знищили чотири дрони Shahed-131/136. У Миколаєві внаслідок падіння уламків постраждали люди, також є пошкодження. Про це йдеться в повідомленні голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

«Під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламки збитого БпЛА типу Shahed-131/136 впали на територію приватного сектора та призвели до займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Пожежу було оперативно ліквідовано… Також пошкоджено приватні будинки поряд» , – написав Кім.

За його словами, 11 людей отримали поранення. З них дев'ятьом допомогли на місці, двох госпіталізували.

У Миколаївському районі через атаку БПЛА спалахнув вогонь на території енергооб'єкта. Полум'я оперативно ліквідували.

Крім того, Кім повідомив, що 24 березня росіяни п'ять разів обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.