Украина откажется от импорта газа и готовится к нулевому транзиту – МВФ

Украина не планирует импорт газа и в следующем отопительном сезоне. Также будут приняты меры для стабильности системы после окончания срока действия транзитного соглашения с Россией в конце 2024 года﻿. Ссылаясь на данные Меморандума с МВФ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Ограниченное внутреннее потребление и растущее внутреннее производство ограничили потребность в импорте газа в течение прошедшего отопительного сезона. На следующий отопительный сезон 2024/25 года власти не планируют дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза" , - говорится в документе.

При этом отмечается, что Украина сможет принять 3 млрд кубометров дополнительного газа для хранения нерезидентами для нужд стран ЕС.

"Обновленные стратегии "Оператора ГТС Украины "и газотранспортной отрасли соответствующим образом отражают новую операционную среду с целью оптимизировать размер системы и определить альтернативные источники поставок газа" , - говорится в документе.

Это будет иметь решающее значение для ОГТСУ в плане финансовой и оперативной подготовки к сценарию нулевого транзита, когда срок действия транзитного контракта истечет в конце 2024 года.