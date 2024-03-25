Україна відмовиться від імпорту газу і готується до нульового транзиту – МВФ
Україна не планує імпорт газу і наступного опалювального сезону. Також буде вжито заходів для стабільності системи після закінчення терміну дії транзитної угоди з Росією наприкінці 2024 року. Посилаючись на дані Меморандуму з МВФ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Обмежене внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу протягом минулого опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон 2024/25 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", - йдеться у документі.
При цьому зазначається, що Україна зможе прийняти 3 млрд кубометрів додаткового газу для зберігання нерезидентами для потреб країн ЄС.
"Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу", - йдеться у документі.
Це матиме вирішальне значення для ОДТСУ щодо фінансової та оперативної підготовки до сценарію нульового транзиту, коли термін дії транзитного контракту закінчиться наприкінці 2024 року.
"Зокрема, ми приймемо законопроект №6133 , який передбачає особливий режим роботи ВДТСУ для скорочення його експлуатаційних витрат та технічного обслуговування некритичних цілей транспортування газу", - йдеться у Меморандумі.