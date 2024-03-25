Україна відмовиться від імпорту газу і готується до нульового транзиту – МВФ

Україна не планує імпорт газу і наступного опалювального сезону. Також буде вжито заходів для стабільності системи після закінчення терміну дії транзитної угоди з Росією наприкінці 2024 року.﻿ Посилаючись на дані Меморандуму з МВФ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Обмежене внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу протягом минулого опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон 2024/25 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу" , - йдеться у документі.

При цьому зазначається, що Україна зможе прийняти 3 млрд кубометрів додаткового газу для зберігання нерезидентами для потреб країн ЄС.

"Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу" , - йдеться у документі.

Це матиме вирішальне значення для ОДТСУ щодо фінансової та оперативної підготовки до сценарію нульового транзиту, коли термін дії транзитного контракту закінчиться наприкінці 2024 року.