Гривна валится. Докуда вырастет доллар

Почти каждый день доллар на межбанковском рынке устанавливает новые исторические рекорды. Не стал исключением и понедельник 25 марта. Что же на самом деле происходит?

Гривна валится под управлением НБУ

Предположение аналитиков портала «Курс Украины», утверждавших, что Нацбанк взял курс на «умеренную девальвацию» и с помощью своих ежедневных интервенций лишь регулирует скорость падения гривны, на прошлой неделе получило свое подтверждение.

Уже в среду 20 марта доллар на межбанке достиг отметки 39,19 гривен на позиции «бид», после чего активными действиями НБУ тренд развернули в обратную сторону. Буквально через двое суток, утром пятницы 22 марта безналичный «американец» подешевел до 38,72 гривен и, казалось бы, может просесть еще сильнее. Но в этот день произошла беспрецедентная по своему масштабу атака на украинскую энергетическую систему. Восемь ракет, ударивших по ДнепроГЭСу, выведенные из строя Харьковская ТЭС и электроподстанции, а также множество другие объектов на территории страны напугали валютный рынок и спровоцировали рост спроса прежде всего на безналичную валюту.

Кроме обычных покупателей, на рынок вышел «госбанк» за валютой для оплаты военных контрактов. Национальный банк, естественно, увеличил объем своих интервенций (всего с 18 по 22 марта он продал 680,9 млн долларов) и смог обеспечить валютой всех желающих, но при этом не остановил рост котировок.

К 14:00 понедельника 25 марта безналичный доллар установил новый исторический рекорд: 39,30 гривен на позиции «бид» и 39,33 гривен на позиции «оффер». На этом уровне активные продажи НБУ возобновились, и рост остановился. Однако уже видно, что график курсовых колебаний напоминает лестницу, устремившуюся в небо. И после каждой коррекции рост возобновляется.

Почему падает гривна

Стоит напомнить, что проблемы, о которых «Курс Украины» неоднократно писал в своих публикациях, никуда не исчезли. Прежде всего, уже заканчивается март, а американской помощи в размере 61 млрд долларов до сих пор нет. Продолжаются (а правильнее сказать, усиливаются) протесты польских фермеров, охватившие всю Польшу, и убытки украинской экономики от блокады украинско-польской границы на текущий момент давно превысили 500 млн долларов. На фоне роста мировых цен на нефть в Украине начали расти цены на бензин и прочие ГСМ, что неминуемо приведет к еще большему росту цен и скачку инфляции.

В подобной ситуации одним из наиболее простых и действенных выходов Национальный банк видит постепенное обесценивание национальной валюты, что позволит увеличить поступления от акцизов и таможенных сборов, номинированных в иностранной валюте (по курсу НБУ).

Снижение учетной ставки НБУ с 15 до 14,5% стало дополнительным меседжем для рынка: взят курс на плавную девальвацию. Главное теперь – сделать так, чтобы этот процесс был управляемым. Лишь тогда можно будет не допустить стремительного обвала гривны, что может похоронить всю банковскую систему.

Докуда вырастет доллар

Неделю назад мы сделали предположение, что к 40 гривнам за доллар приблизимся уже в конце марта. Конечно, все будет зависеть от плана, составленного на Институтской, 9, и множества побочных факторов. В настоящий момент доллар на межбанке торгуется в районе 39,30 гривен, а столичные оптовые обменные пункты продают его по 39,35-39,40 гривен. Ажиотажа на наличную валюту нет и не было с января, поэтому можно констатировать: одна из целей Нацбанка – «не допустить паники» - достигнута. Хочется верить, что и с остальными он справится так же успешно.

И уже не столь важно, когда мы увидим цифру 40,00 за доллар – сначала на наличном рынке, затем на межбанковском – в конце марта или первой половине апреля. Это вполне реальная цель, и к ней рынок будут двигать, лишь сдерживая время от времени темпы роста и давая понять: «Все под контролем, повода для паники – нет».