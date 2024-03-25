Гривня валиться. Доки зростатиме долар

Майже щодня долар на міжбанківському ринку встановлює нові рекорди. Не став винятком і в понеділок 25 березня. Що ж насправді відбувається?

Гривня валиться під управлінням НБУ

Припущення аналітиків порталу «Курс України», які стверджували, що Нацбанк узяв курс на «помірну девальвацію» і за допомогою своїх щоденних інтервенцій лише регулює швидкість падіння гривні, минулого тижня набуло свого підтвердження.

Вже в середу 20 березня долар на міжбанку досяг позначки 39,19 гривень на позиції «бід», після чого активними діями НБУ тренд розгорнули у зворотний бік. Буквально за дві доби, вранці п'ятниці 22 березня безготівковий «американець» подешевшав до 38,72 гривень і, здавалося б, може просісти ще сильніше. Але цього дня відбулася безпрецедентна за своїм масштабом атака на українську енергетичну систему. Вісім ракет, що вдарили по ДніпроГЕСу, виведені з ладу Харківська ТЕС та електропідстанції, а також багато інших об'єктів на території країни налякали валютний ринок і спровокували зростання попиту насамперед на безготівкову валюту.

Окрім звичайних покупців, на ринок вийшов «держбанк» за валютою для сплати військових контрактів. Національний банк, звісно, збільшив обсяг своїх інтервенцій (всього з 18 по 22 березня він продав 680,9 млн доларів) і зміг забезпечити валютою всіх охочих, але при цьому не зупинив зростання котирувань.

До 14:00 понеділка 25 березня безготівковий долар встановив новий історичний рекорд: 39,30 гривень на позиції «бід» та 39,33 гривень на позиції «оффер». На цьому рівні активний продаж НБУ відновився, і зростання зупинилося. Проте вже видно, що графік курсових коливань нагадує сходи, що прямували до неба. І після кожної корекції зростання поновлюється.

Чому падає гривня

Варто нагадати, що проблеми, про які "Курс України" неодноразово писав у своїх публікаціях, нікуди не зникли. Насамперед уже закінчується березень, а американської допомоги у розмірі 61 млрд доларів досі немає. Продовжуються (а правильніше сказати, посилюються) протести польських фермерів, які охопили всю Польщу, та збитки української економіки від блокади українсько-польського кордону на цей момент давно перевищили 500 млн доларів. На тлі зростання світових цін на нафту в Україні почали зростати ціни на бензин та інші ПММ, що неминуче призведе до ще більшого зростання цін та стрибка інфляції.

У подібній ситуації одним із найпростіших та найдієвіших виходів Національний банк бачить поступове знецінення національної валюти, що дозволить збільшити надходження від акцизів та митних зборів, номінованих в іноземній валюті (за курсом НБУ).

Зниження облікової ставки НБУ з 15 до 14,5% стало додатковим меседжем для ринку: взято курс на плавну девальвацію. Головне тепер зробити так, щоб цей процес був керованим. Лише тоді можна буде не допустити стрімкого обвалу гривні, що може поховати всю банківську систему.

Доки зростатиме долар

Тиждень тому ми зробили припущення, що до 40 гривень за долар наблизимося вже наприкінці березня. Звичайно, все залежатиме від плану, складеного на Інститутській, 9, та безлічі побічних факторів. На цю мить долар на міжбанку торгується в районі 39,30 гривень, а столичні оптові обмінні пункти продають його за 39,35-39,40 гривень. Ажіотажу на готівкову валюту немає і не було з січня, тому можна констатувати: одну з цілей Нацбанку – «не допустити паніки» – досягнуто. Хочеться вірити, що і з рештою він справиться так само успішно.

І вже не так важливо, коли ми побачимо цифру 40,00 за долар – спочатку на готівковому ринку, потім на міжбанківському – наприкінці березня чи першій половині квітня. Це цілком реальна мета, і до неї ринок рухатимуть лише стримуючи час від часу темпи зростання і даючи зрозуміти: «Все під контролем, приводу для паніки – ні».