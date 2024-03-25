Во время вечерней тревоги россияне ударили по Одессе: есть раненые

В результате вечернего ракетного обстрела Одессы три женщины получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"Враг нанес ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас - трое пострадавших женщин. К счастью - ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают".

Кипер также рассказал, что в Одессе по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

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