Під час вечірньої тривоги росіяни вдарили по Одесі: є поранені
В результаті вечірнього ракетного обстрілу Одеси три жінки отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють".
Деталі: Кіпер також розповів, що у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.
Що цьому передувало:
- Ввечері 25 березня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет Росією, вона тривала майже годину.
- Кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Одесі було чутно звуки вибухів.