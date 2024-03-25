Під час вечірньої тривоги росіяни вдарили по Одесі: є поранені

В результаті вечірнього ракетного обстрілу Одеси три жінки отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють".

Деталі: Кіпер також розповів, що у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Що цьому передувало: