Российские войска обстреляли Дергачи на Харьковщине, есть пострадавшие

Российские оккупанты 25 марта ударили, предварительно, авиабомбой по жилому сектору в городе Дергачи на Харьковщине, 4 женщины пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 25 марта около 16:15 враг совершил авиаудар по частному жилому сектору в Дергачах. Повреждено более 20 частных домовладений.

Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки Відео - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/y9N1cUd92c — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

Острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения получили четыре женщины 56, 58, 66 и 68 лет. По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой".

Предыстория:

Днем 25 марта российские войска обстреляли город Волчанск Харьковской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.