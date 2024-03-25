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Российские войска обстреляли Дергачи на Харьковщине, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли Дергачи на Харьковщине, есть пострадавшие
Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты 25 марта ударили, предварительно, авиабомбой по жилому сектору в городе Дергачи на Харьковщине, 4 женщины пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 25 марта около 16:15 враг совершил авиаудар по частному жилому сектору в Дергачах. Повреждено более 20 частных домовладений.

Острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения получили четыре женщины 56, 58, 66 и 68 лет. По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой".

Предыстория:

Днем 25 марта российские войска обстреляли город Волчанск Харьковской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина.

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