Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, є постраждалі

Російські окупанти 25 березня вдарили, попередньо, авіабомбою по житловому сектору в місті Дергачі на Харківщині, 4 жінки постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у м. Дергачі. Пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь.

Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки Відео - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/y9N1cUd92c — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

Гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження отримали чотири жінки 56, 58, 66 та 68 років. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою".

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