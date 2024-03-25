Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, є постраждалі
Російські окупанти 25 березня вдарили, попередньо, авіабомбою по житловому сектору в місті Дергачі на Харківщині, 4 жінки постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у м. Дергачі. Пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь.
Гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження отримали чотири жінки 56, 58, 66 та 68 років. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою".
Передісторія:
- Вдень 25 березня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.