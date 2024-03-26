НАБУ и САП возбудили дело против екс-главы Донецкой ОВА

После того, как "Схемы" опубликовали журналистское расследование о недвижимости семьи Руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко на 70 миллионов гривен, органы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование о совершении уголовных правонарушений "незаконной информации". Со ссылкой на данные САП, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Прокуроры САП и детективы НАБУ по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" "Как семья ставленника Зеленского Кириленко "обросла" элитным имуществом на 70 миллионов во время войны" и "Председатель АМКУ Кириленко не задекларировал недвижимость и авто, какими и его семья - "Схемы". В Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесли сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

статьей 366-2 УК Украины о декларировании недостоверной информации;

статьей 368-5 УК Украины о незаконном обогащении.

Досудебное расследование проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что "упомянутое в расследовании и запросе лицо по состоянию на день поступления запроса не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП".

Расследование "Схем" о Павле Кириленко

В опубликованном расследовании утверждают, что когда Кириленко возглавлял Донецкую областную администрацию и вплотную к его переводу в Киев на должность главы Антимонопольного комитета в 2023 году, его семья начала "обрастать имуществом":