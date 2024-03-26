НАБУ та САП порушили справу проти ексголови Донецької ОВА

Після того, як "Схеми" опублікували журналістське розслідування про нерухомість родини Керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка на 70 мільйонів гривень, органи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування про вчинення кримінальних правопорушень "незаконного збагачення" та "декларування недостовірної інформації".﻿ З посиланням на дані САП, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Прокурори САП та детективи НАБУ за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 мільйонів під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина - "Схеми". До Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесли відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

статею 366-2 КК України про декларування недостовірної інформації;

статею 368-5 КК України про незаконне збагачення.

Досудове розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що "згадана у розслідуванні та запиті особа станом на день надходження запиту не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП".

Розслідування "Схем" про Павла Кириленка

В опублікованому розслідуванні стверджують, що коли Кириленко очолював Донецьку обласну адміністрацію і впритул до його переведення у Київ на посаду голови Антимонопольного комітету у 2023 році, його родина почала "обростати майном":