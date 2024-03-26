ПВО сбила все 12 "Шахедов", атаковавших Украину – Воздушные силы
В ночь на 26 марта российские войска запустили по Украине 12 беспилотников типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все "Шахеды".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Шахеды" оккупанты запустили из мыса Чауда в оккупированном Крыму и Курской области РФ.
Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донбасса.
"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "Шахедов", – говорится в сообщении.