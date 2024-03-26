ППО збила всі 12 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 26 березня російські війська запустили по Україні 12 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Шахеди" окупанти запустили з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області РФ.
Також росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.
"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "Шахедів", – йдеться в повідомленні.