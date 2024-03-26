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ППО збила всі 12 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили

ППО збила всі 12 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 26 березня російські війська запустили по Україні 12 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" окупанти запустили з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області РФ.

Також росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "Шахедів", – йдеться в повідомленні.

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