ППО збила всі 12 "Шахедів", які атакували Україну – Повітряні сили

У ніч на 26 березня російські війська запустили по Україні 12 безпілотників типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили усі "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" окупанти запустили з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області РФ.

Також росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.