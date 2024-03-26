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Партизаны сообщили о прибытии военных РФ в оккупированный Джанкой

Партизаны сообщили о прибытии военных РФ в оккупированный Джанкой
Фото: t.me/atesh_ua

Во временно оккупированный Джанкой прибыли российские военные. Об этом информировало﻿ движение АТЕШ.

По словам партизан, предположительно оккупанты прибыли с Дальнего Востока, республики Коми и Якутии. Вся военная техника обозначена белыми треугольниками.

АТЕШ заявил, что Джанкой стал «логистическим центром» оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление.

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t.me/atesh_ua
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t.me/atesh_ua
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t.me/atesh_ua

Партизаны сообщали, что в начале марта в оккупированный Джанкой прибыли оперативные группы ФСБ из Москвы. Приоритет их деятельности — подполье.

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