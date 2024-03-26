Партизаны сообщили о прибытии военных РФ в оккупированный Джанкой
Во временно оккупированный Джанкой прибыли российские военные. Об этом информировало движение АТЕШ.
По словам партизан, предположительно оккупанты прибыли с Дальнего Востока, республики Коми и Якутии. Вся военная техника обозначена белыми треугольниками.
АТЕШ заявил, что Джанкой стал «логистическим центром» оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление.
Партизаны сообщали, что в начале марта в оккупированный Джанкой прибыли оперативные группы ФСБ из Москвы. Приоритет их деятельности — подполье.