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Партизани повідомили про прибуття військових РФ до окупованого Джанкою

Партизани повідомили про прибуття військових РФ до окупованого Джанкою
Фото: t.me/atesh_ua

До тимчасово окупованого Джанкою прибули російські військові. Про це поінформував﻿ рух АТЕШ.

За інформацією руху, імовірно, окупанти прибули з Далекого Сходу, республіки Комі та Якутії. Уся військова техніка позначена білими трикутниками.

АТЕШ заявив, що Джанкой став «логістичним центром» окупантів для перекидання особового складу та техніки на Херсонський напрямок.

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t.me/atesh_ua
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t.me/atesh_ua
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t.me/atesh_ua

Партизани повідомляли, що на початку березня до окупованого Джанкою прибули оперативні групи ФСБ з Москви. Пріоритет їхньої діяльності - підпілля.

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