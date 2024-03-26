Партизани повідомили про прибуття військових РФ до окупованого Джанкою
До тимчасово окупованого Джанкою прибули російські військові. Про це поінформував рух АТЕШ.
За інформацією руху, імовірно, окупанти прибули з Далекого Сходу, республіки Комі та Якутії. Уся військова техніка позначена білими трикутниками.
АТЕШ заявив, що Джанкой став «логістичним центром» окупантів для перекидання особового складу та техніки на Херсонський напрямок.
Партизани повідомляли, що на початку березня до окупованого Джанкою прибули оперативні групи ФСБ з Москви. Пріоритет їхньої діяльності - підпілля.