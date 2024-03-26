Партизани повідомили про прибуття військових РФ до окупованого Джанкою

До тимчасово окупованого Джанкою прибули російські військові. Про це поінформував﻿ рух АТЕШ.

За інформацією руху, імовірно, окупанти прибули з Далекого Сходу, республіки Комі та Якутії. Уся військова техніка позначена білими трикутниками.

АТЕШ заявив, що Джанкой став «логістичним центром» окупантів для перекидання особового складу та техніки на Херсонський напрямок.

t.me/atesh_ua

t.me/atesh_ua

t.me/atesh_ua

Партизани повідомляли, що на початку березня до окупованого Джанкою прибули оперативні групи ФСБ з Москви. Пріоритет їхньої діяльності - підпілля.