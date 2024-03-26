Малюк рассказал, что Сырский помог разоблачить предателя в рядах ВСУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" действовал российский агент, которого помог поймать нынешний главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, возглавляющий тогда соединение. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, СБУ и Сырский вместе "вели" агента россиян, который служил в "Хортице" — военачальник помогал спецслужбе с документированием преступника.

Он отметил, что было ясно — агент передавал оккупантам всю информацию от разведки из разных потоков, в том числе и секретную.

Малюк заявил, что его удалось обнаружить и задержать, предатель имел звание подполковника.

Генерал сказал, что был удивлен, когда узнал, что задержанный отказался от зарплаты Федеральной службы безопасности России и работал "за идею", хотя сам родом из Волынской области.