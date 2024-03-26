Малюк розповів, що Сирський допоміг викрити зрадника у лавах ЗСУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, тоді він очолював з'єднання. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.

Він зазначив, що було зрозуміло — агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.

Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.

Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.