Украинские ВМС подтвердили подбитие российского корабля "Иван Хурс"

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили успешное поражение российского разведывательного корабля "Иван Хурс" 24 марта. Впоследствии OSINT-исследователи опубликовали соответствующие спутниковые снимки, сообщает Лига.net.

Вчера Telegram-каналы врага начали публиковать информацию о вероятном поражении "Ивана Хурса". По словам пропагандистов, в корабль якобы попали две ракеты украинских сил обороны.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пообещал детали позже.

Сегодня, 26 марта, официальный канал Военно-морских сил в Facebook подтвердил успешное поражение разведывательного корабля россиян.

Скриншот: facebook.com/navy.mil.gov.ua

OSINT-исследователи проекта CyberBoroshno опубликовали спутниковые снимки за 24 марта и 23 февраля.

Место прилета видно в задней части судна.

Фото: CyberBoroshno/Telegram

Как ранее сообщалось, 24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.