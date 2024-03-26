Українські ВМС підтвердили підбиття російського корабля "Іван Хурс"

Військово-морські сили Збройних Сил України офіційно підтвердили успішну поразку російського розвідувального корабля "Іван Хурс" 24 березня. Згодом OSINT-дослідники опублікували відповідні супутникові знімки, повідомляє Ліга.net.

Учора Telegram-канали ворога почали публікувати інформацію про ймовірне ураження "Івана Хурса". За словами пропагандистів, у корабель нібито потрапили дві ракети українських сил оборони.

Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пообіцяв деталі пізніше.

Сьогодні, 26 березня, офіційний канал Військово-морських сил у Facebook підтвердив успішну поразку розвідувального корабля росіян.

Скріншот: facebook.com/navy.mil.gov.ua

OSINT-дослідники проєкту CyberBoroshno опублікували супутникові знімки за 24 березня та 23 лютого.

Місце прильоту видно у задній частині судна.

Фото: CyberBoroshno/Telegram

Як раніше повідомлялося, 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки за тимчасово окупованим Севастополем було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.