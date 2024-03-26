СМИ: В США предлагают передать Украине южнокорейские снаряды

Американские эксперты считают, что в условиях критической нехватки Украины артснарядов США могли бы обратиться в Южную Корею. Этот вопрос касается передачи боеприпасов калибра 105 мм, от которых Сеул постепенно отказывается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap.

Так, специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кенчйен и Крис Парк, анализируя ситуацию с рынками вооружений, отметили, что Южная Корея, которая переводит свою артиллерию со 105-миллиметров на более мощные платформы калибра 155 миллиметров5, не сможет передавать 155-миллиметровые снаряды из-за растущих угроз со стороны КНДР.

По их подсчетам, Южная Корея может иметь около 3,4 миллиона 105-миллиметровых артснарядов, совместимых со всеми 105-миллиметровыми гаубицами, которыми владеет Украина (британские L119 и американские М101).

Также эксперты убеждены, что передача 105-миллиметровых снарядов не помешает боевой готовности южнокорейской армии. Это обусловлено тем, что на вооружении страны артиллерия этого калибра составляет менее 30% и продолжается переход на 155-миллиметровые самоходные гаубицы отечественного производства.

Процедура передачи

Известно, что Южная Корея ранее предоставила США боеприпасы при условии, что последние будут их "конечным пользователем". Данный метод, по мнению экспертов, мог позволить Сеулу оказать косвенную вооруженную поддержку Украине, сохраняя при этом свой принцип "нелетальной" помощи Украине.

Они напомнили, что в прошлом году Вашингтон сотрудничал с Сеулом, чтобы отправить в Украину более 300 тысяч 155-миллиметровых снарядов, получая от Южной Кореи боеприпасы с условием, что США являются их конечным потребителем.

Это позволило Сеулу оказать Украине косвенную поддержку оружием, не нарушая формально свой принцип "нелетальной помощи".

Снабжение союзниками снарядов в Украину

Напомним, в ближайшее время по инициативе Чехии в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов.

Следует отметить, что Чехия получила 300 тысяч снарядов для Украины. Они обеспечат жизненно важный "отдых на несколько месяцев" на линии фронта.

Как отметил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, через месяц-два разница в соотношении артиллерийских снарядов между Украиной и РФ существенно сократится, ссылаясь на усиление возможностей производства и помощь партнеров.