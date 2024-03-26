Шмыгаль обсудил с главой МИД Британии замороженные активы РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает Корреспондент.

Стороны обсудили обострение атак со стороны РФ на гражданскую инфраструктуру и, соответственно, потребности Украины в помощи стран-партнеров. Речь шла и о механизмах, которые заставят Россию заплатить за совершенные разрушения, в том числе конфискацию замороженных активов РФ.

"Поблагодарил Дэвида Кэмерона за личную вовлеченность в этот процесс. Подняли вопрос создания специальной международной группы с участием Украины, которая наработает юридические пути, необходимые для конфискации. Украина уже предоставила свои предложения. Созданный Международный реестр убытков. Далее предлагаем создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд. Наша позиция однозначна: все замороженные активы россии должны быть направлены на нужды нашего государства" , - говорится в сообщении Шмыгаля.

Кроме того, украинский премьер поблагодарил Великобританию за постоянную помощь и за подписание соглашения о безопасности с Украиной.