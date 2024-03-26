Шмигаль обговорив з керівником МЗС Британії заморожені активи РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, повідомляє Корреспондент.

Сторони обговорили загострення атак з боку РФ на цивільну інфраструктуру і, відповідно, потреби України в допомозі країн-партнерів. Йшлося й про механізми, які змусять Росію заплатити за вчинені руйнування, зокрема про конфіскацію заморожених активів РФ.

"Подякував Девіду Кемерону за особисту залученість до цього процесу. Порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації. Україна вже надала свої пропозиції. Створений Міжнародний реєстр збитків. Далі пропонуємо створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. Наша позиція однозначна: усі заморожені активи росії мають бути спрямовані на потреби нашої держави" , - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Крім того, український прем'єр подякував Великій Британії за постійну допомогу і за підписання безпекової угоди з Україною.