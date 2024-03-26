НАБУ и САП завершили расследование о хищении электроэнергии НЭК "Укрэнерго"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование о хищении государственной электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на более 716 миллионов гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у "Укрэнерго" электроэнергию на более 716 млн грн.

"Несмотря на имеющуюся задолженность общества перед госкомпанией, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры" , - отмечают детективы.

Далее электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка". Речь идет о партнере олигарха Игоря Коломойского - Михаиле Кипермане.

Деньги за поставленную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило, а также когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложили арест. А также в порядке международного сотрудничества заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за рубежом.

Напоминаем:

В феврале Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения двум участникам схемы по краже государственной электроэнергии, которая нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск трех участников схемы завладения электричеством НЭК "Укрэнерго".