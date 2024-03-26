Госпогранслужба предупредила об очередях на польско-украинской границе

Украинцев предупредили об очередях на польско-украинской границе в канун пасхальных праздников. За последние дни пассажиропоток вырос на 8000 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве напомнили, что для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Это приводит к тому, что в указанных пунктах пропуска наблюдается накопление транспорта.

В то же время, пограничники фиксируют очереди и на въезд в Украину.

Наименьшая динамика движения наблюдается в:

"Смильницы";

"Грушева";

"Раве-Русской";

"Угриневе".

"В целях уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы" , - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году католики празднуют Пасху 31 марта.

Протесты польских фермеров на границе с Украиной

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы – как в направлении Украины, так и в направлении Польши. Блокировку продолжают производить на шести пунктах пропуска.

Ранее протестующие заявляли о планах продлить свои пикеты на границе с Украиной до 30 апреля.

Также сообщалось, что 20 марта на территории Польши начались общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек. В частности, протестующие приостановили пропуск грузовиков, а также автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини".