Генштаб: Оккупанты более 20 раз пытались прорвать оборону под Новомихайловкой

Силы обороны Украины в течение суток отразили 21 атаку российских окупантов в районе н.п. Новомихайловка на Новопавловском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 26 марта.

В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 43 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка, Искрисковщина, Белополье, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах н.п. Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районе н.п. Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Курдюмовка и Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах н.п. Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Бердичи и Новопокровское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Красногоровка и Александровка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Щербаки и Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе н.п. Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Солончаки, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.